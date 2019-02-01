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İzmir'de Lisede Cinayet

1 saat önce

İzmir'de lisede cinayetİZMİR - İzmir'de bir lisede temizlik görevlisi olarak çalışan kadın, çalıştığı okulda eniştesini av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

İzmir'de lisede cinayet

İZMİR - İzmir'de bir lisede temizlik görevlisi olarak çalışan kadın, çalıştığı okulda eniştesini av tüfeğiyle vurarak öldürdü.
Olay, saat 17.00 sıralarında İzmir'in Gaziemir ilçesinde bulunan Şehit Furkan Yavaş Anadolu Lisesinde meydana geldi. Okulda uzun bir süredir temizlik görevlisi olarak çalışan Şengül Güven isimli kadın, çalıştığı okulun içinde eniştesi Erdal Demirsoy'u av tüfeğiyle vurdu.
Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırdığı Demirsoy, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri ise Şengül Güven'i gözaltına aldı.
"Bugün bir tuhaflık vardı"
Aynı okulda temizlik görevlisi olarak çalıştığını ifade eden Günnur Eren, bugün arkadaşı Şengül Güven'de bir durgunluk, tuhaflık hissettiğini ifade ederek, "Okuldan çıktıktan sonra eve gittim. Okulda birisinin silahla vurulduğunu öğrendim. Arkadaşımın birini vurduğunu öğrenince şok oldum. Çok iyi bir aileye sahip, çok iyi bir insandı. Zaman zaman "anneme bakamıyorum' diye üzülüp ağlıyordu" diye konuştu.
Cinayet zanlısı kadının sorgusu sürerken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 08:14 Kaynak: İHA

İzmir, 3. Sayfa
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