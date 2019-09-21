İzmir'de Liseliler Alsancak'ta Toplandı
1 saat önce
İzmir'deki iklim grevi etkinlikleri lise öğrencilerinin Gündoğdu Meydanı'ndaki oturma eylemiyle başladı.
İzmir'deki iklim grevi etkinlikleri lise öğrencilerinin Gündoğdu Meydanı'ndaki oturma eylemiyle başladı. Öğrenciler, ellerinde 'Otuzlarımı görmek istiyorum', 'İklim krizinin farkında mısınız?', Geleceğimden endişe ediyorum' yazılı pankartlar taşıdı
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 11:01
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