Son Dakika Haberleri: İzmir'de Liseliler Alsancak'ta Toplandı
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İzmir'de Liseliler Alsancak'ta Toplandı

1 saat önce

İzmir'deki iklim grevi etkinlikleri lise öğrencilerinin Gündoğdu Meydanı'ndaki oturma eylemiyle başladı.

İzmir'deki iklim grevi etkinlikleri lise öğrencilerinin Gündoğdu Meydanı'ndaki oturma eylemiyle başladı. Öğrenciler, ellerinde 'Otuzlarımı görmek istiyorum', 'İklim krizinin farkında mısınız?', Geleceğimden endişe ediyorum' yazılı pankartlar taşıdı

İzmir'de Liseliler Alsancak'ta Toplandı

Gündoğdu Meydanı, İzmir, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 11:01 
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