İzmir'de LPG montaj atölyesindeki kazada iki kişi yaralandı - Son Dakika

İzmir'in Aliağa ilçesinde, LPG montaj atölyesinde otomobilin aniden alev alması sonucu 2 kişi yaralandı.
Samurlu Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde, dün, LPG yakıt sistemi montajı yapıldığı sırada 35 VZB 44 otomobil, alev aldı.
Çevredekiler, alevlere yangın tüpleriyle müdahale etti. Yaralanan işçi N.D ile müşteri C.D, özel araçlarla Aliağa Devlet Hastanesine götürüldü.
Vücutlarında yanık oluşan yaralılar, buradaki müdahalenin ardından sevk edildikleri Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı.