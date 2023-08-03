İzmir'de lunaparkta faciadan dönüldü: 6 yaralı - Son Dakika
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İzmir'de lunaparkta faciadan dönüldü: 6 yaralı

03.08.2023 07:30

İzmir'in Buca ilçesinde bulunan bir lunaparkta, aşağı inmekte olan salıncağın kapanmamasından ötürü ağaca çarpması sonucu hafif şekilde yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Olayda yaralanan kişilerin tedavileri tamamlandıktan sonra taburcu edildiği belirtildi. Soruşturma ise devam ediyor.

İzmir'in Buca ilçesinde bulunan bir lunaparkta, aşağı inmekte olan salıncağın kapanmamasından ötürü ağaca çarpması sonucu hafif şekilde yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

BÜYÜK PANİK YAŞADILAR

Dün saat 23.00 sıralarında 29 Ekim Mahallesi 2205 Sokak'ta eğlenmek için lunaparka gelen vatandaşlar salıncağa bindi. Bir süre dönen salıncak inişe geçtiği sırada kapanmamasından ötürü yakınında bulunan ağaca çarptı. Bu esnada salıncakta olan vatandaşlar büyük panik yaşarken, ihbar üzerine adrese jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

6 LİŞİ HASTANELİK OLDU

Olayda hafif şekilde yaralanan 6 kişi, ambulanslara alınarak çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavileri tamamlanan bazı yaralıların taburcu edildiği öğrenildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: İzmir'de lunaparkta faciadan dönüldü: 6 yaralı - Son Dakika
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