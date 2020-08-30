İzmir'de madde bağımlısı tarafından bıçaklanarak öldürülen gencin cenazesi defnedildi - Son Dakika

İzmir'de 18 Ağustos'ta gasp girişiminde bulunan madde bağımlısı tarafından bıçaklanarak yaralanan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden gencin cenazesi toprağa verildi.
Dün Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki yaşam savaşını yitiren Doğancan Kalkan (27) için taraftarı olduğu Göztepe'nin sahası Gürsel Aksel Stadyumu'nda tören düzenlendi.
Göztepe taraftarlarının da katıldığı törende gencin yakınları gözyaşı döktü.
Kalkan'ın cenazesi, daha sonra Eski Bornova Mezarlığı'nda defnedildi.
Bornova Malazgirt İlkokulu yakınlarında 18 Ağustos'ta gasp girişiminde bulunan madde bağımlısı M.A.G. tarafından bıçaklanan Kalkan, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınmış, dün hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan M.A.G. sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 13:53 - Kaynak: AA
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