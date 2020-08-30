İzmir'de madde bağımlısı tarafından bıçaklanarak öldürülen gencin cenazesi defnedildi - Son Dakika

Dün Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki yaşam savaşını yitiren Doğancan Kalkan (27) için taraftarı olduğu Göztepe'nin sahası Gürsel Aksel Stadyumu'nda tören düzenlendi.

İzmir 'de 18 Ağustos'ta gasp girişiminde bulunan madde bağımlısı tarafından bıçaklanarak yaralanan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden gencin cenazesi toprağa verildi.

Leipzig, Trabzonsporlu Sörloth için bir kez daha harekete geçti

Bakan Soylu'dan kendisini ağır sözlerle eleştiren Barış Atay'a jet yanıt: Benden "tecavüzcü kollayıcı" olmaz da, senden tam tecavüzcü olur