İzmir'de madeni yağ deposunda çıkan yangın güçlükle kontrol altına alındı
1 saat önce
İzmir'in Çiğli ilçesindeki Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir depoda yangın çıktı.
İzmir Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 04:40 Kaynak: İHA
'in Çiğli
ilçesindeki Atatürk Organize Sanayi Bölgesi
'ndeki bir depoda yangın çıktı. Onlarca itfaiye ekibince müdahale edilen yangın güçlükle kontrol altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, yangın akşam saatlerinde Çiğli ilçesindeki Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir madeni yağ deposunda çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri bölgede önlem aldı. Madeni yağ depolama deposunda çıkan yangında zaman zaman patlamaların da yaşanması ekiplerin müdahalesini güçleştirdi. İtfaiyenin çalışması yetersiz kalınca bölgeye takviye ekipler de sevk edildi. Korkutan yangının yanı başında bulunan depo ve fabrikalara sıçramaması olası bir faciayı önlemiş oldu. Yangın, ekiplerin 2 saatlik müdahalesiyle güçlükle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Öte yandan yangında ölen ya da yaralananın olmaması teselli kaynağı oldu.
(İHA)
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