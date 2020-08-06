İzmir'de mahalle yakınında orman yangını - Son Dakika

İZMİR'in Bayraklı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangında yükselen duman, şehrin birçok noktasından göründü. Paniğe yol açan yangın, ekiplerin yaklaşık 45 dakikalık müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 17.00 sıralarında, Cengizhan Mahallesi, Atatürk Ormanı'nda çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede yayılırken gökyüzünü yoğun duman kapladı. Şehrin birçok noktasından görünen dumanlar, vatandaşların paniğe kapılmasına yol açtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 helikopter, 3 arazözle ekipler, sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale edilen alevler, yaklaşık 45 dakikada söndürüldü.