İzmir'de mahalleliden Bornova Belediyesine imar tepkisi - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de mahalleliden Bornova Belediyesine imar tepkisi

21.03.2022 19:40
İzmir'de mahalleliden Bornova Belediyesine imar tepkisi

İzmir'in Bornova ilçesinde kentsel dönüşüm çalışmalarının yürütüldüğü mahallede hazırlanan imar planında mağduriyet yaşadıklarını öne süren vatandaşlar, belediyeye tepki gösterdi.

İzmir'in Bornova ilçesinde kentsel dönüşüm çalışmalarının yürütüldüğü mahallede hazırlanan imar planında mağduriyet yaşadıklarını öne süren vatandaşlar, belediyeye tepki gösterdi.

Alınan bilgiye göre, Bornova Belediyesi, kentsel dönüşüm kapsamında Kızılay Mahallesi için bir imar planı hazırladı. Evleri imar planına dahil olan bazı mahalle sakinleri, yeni planda evlerinin arsa olarak görüldüğünü, bu nedenle de mağduriyet yaşadıklarını iddia ederek Bornova Belediyesi önünde eylem yaptı.

Bu sırada muhatap bulamadıkları gerekçesiyle belediyenin çatısına çıkan bir kişi, polis tarafından indirildi.

Mahalle sakinlerinden Nagihan Aka, gazetecilere, mağdur olduklarını ve yaklaşık 3 aydır mücadelelerini sürdürdüklerini ifade etti.

Yetkililerle görüşmek istediklerini ancak muhatap bulamadıklarını ileri süren Aka, haklarını alana kadar bu eylemden vazgeçmeyeceklerini aktardı.

YORUMLAR
500
Bornova Belediyesi önünde zabıta ile vatandaş arasında gerginlik Bornova Belediyesi önünde zabıta ile vatandaş arasında gerginlik

Bornova Belediyesi, geri dönüşüm, İzmir, imar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de mahalleliden Bornova Belediyesine imar tepkisi - Son Dakika


Son Dakika
19:41 Yusuf Yazıcı, Rus ekibinin gözdesi! 11 yıl önceki detay tekrar gündeme geldi
19:03 "Asgari ücrete ikinci kez zam yapılacak mı?" sorusuna AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten cevap geldi
18:28 Mehmet Sepil başkanlık görevinden istifa etti! Gözler Rus oligark Roman Abramovich'e çevrildi
18:23 Adana'daki gösterilere polis müdahale etti! Sert tepkiye AK Parti'den açıklama: Orantısız güç kullanılması kabul edilemez
18:03 Bakırköy Adliyesi'nde intihar! 5. kattan atlayan kişi hayatını kaybetti
17:58 Putin ile ilgili dikkat çeken analiz! Sivilleri neden hedef aldığı ortaya çıktı
17:52 İki ülkede milli takım kadrosuna katmak istiyor! Salih Özcan Türkiye ve Almanya arasında seçim yapacak
17:20 Boşanmak isteyen eşini kızının gözleri önünde başından vurdu
17:09 Giresunspor'un yıldızı Doukara'nın yaptığı hareket sonrası savunmaya çağrıldı!
16:38 CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: Asgari ücret, yılda iki kez belirlensin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 19:46:15. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir'de mahalleliden Bornova Belediyesine imar tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement