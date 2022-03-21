İzmir'de mahalleliden Bornova Belediyesine imar tepkisi - Son Dakika

İzmir'in Bornova ilçesinde kentsel dönüşüm çalışmalarının yürütüldüğü mahallede hazırlanan imar planında mağduriyet yaşadıklarını öne süren vatandaşlar, belediyeye tepki gösterdi.

Alınan bilgiye göre, Bornova Belediyesi, kentsel dönüşüm kapsamında Kızılay Mahallesi için bir imar planı hazırladı. Evleri imar planına dahil olan bazı mahalle sakinleri, yeni planda evlerinin arsa olarak görüldüğünü, bu nedenle de mağduriyet yaşadıklarını iddia ederek Bornova Belediyesi önünde eylem yaptı.

Bu sırada muhatap bulamadıkları gerekçesiyle belediyenin çatısına çıkan bir kişi, polis tarafından indirildi.

Mahalle sakinlerinden Nagihan Aka, gazetecilere, mağdur olduklarını ve yaklaşık 3 aydır mücadelelerini sürdürdüklerini ifade etti.

Yetkililerle görüşmek istediklerini ancak muhatap bulamadıklarını ileri süren Aka, haklarını alana kadar bu eylemden vazgeçmeyeceklerini aktardı.