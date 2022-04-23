İzmir'de "Maide-i Kur'an Programı" düzenlendi - Son Dakika
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İzmir'de "Maide-i Kur'an Programı" düzenlendi

23.04.2022 16:53
İzmir'de "Maide-i Kur'an Programı" düzenlendi

İzmir'de, İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı tarafından, Maide-i Kur'an programı düzenlendi.

İzmir'de, İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı tarafından, Maide-i Kur'an programı düzenlendi.

Bilal Saygılı Camisi'nde gerçekleştirilen programa, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Bilal Saygılı ve diğer ilgiler katıldı.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, burada yaptığı konuşmada, Kur'an'ı Kerim'in indirildiği ramazan ayında, dünyaca hafızların seslerini duymaktan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Kur'an'ı Kerim'in ahenginin ve sözlerinin yanında bütün sözlerin eksik ve zayıf kalacağını aktaran Köse, "Bu öyle bir kitap ki hidayet rehberi, doğru yolu gösteren rehber, müminlerin kalplerine şifa, insanlara şifa ve kurtuluş yolunun reçetesinin yazdığı bir kitap. Gerçekten onun ahengi ve her harfi bizim hayatımızda önemli bir yere sahip." diye konuştu.

Konuşmanın ardından programa katılan hafızlar Iraklı Senger Abdülkadir, İranlı Rahim Khaki, Mısırlı Ahmed Naina, Ayasofya-i Kebir Camii İmam Hatibi Bünyamin Topçuoğlu ile Ahmet Yüksel tarafından Kur'an-ı Kerim okundu.

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Yavuz Selim Köşger, Milli, İslam, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de 'Maide-i Kur'an Programı' düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de "Maide-i Kur'an Programı" düzenlendi - Son Dakika
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