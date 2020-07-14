İzmir'de makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

İzmir'in Karaburun ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Çulluk mevkisindeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve rüzgarın da etkisiyle bölgeki yazlık sitelere yaklaşan yangına, İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 3 arazöz ve bir su tankeriyle müdahale etti.

Rüzgarın da yön değiştirmesiyle yangını yaklaşık 2 saatte kontrol altına alan ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, makilik alanda başlayan yangın nedeniyle ilçelerinin büyük bir tehlike yaşadığını belirterek, "Ekipler, alevlerin yerleşim merkezine ulaşmaması için kepçelerle müdahale etti. Yangın kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre yangından zarar gören ev yok. Ne kadarlık bir alanın yangından zarar gördüğü ise önümüzdeki saatlerde belli olacak. Yangına müdahale eden herkese teşekkür ediyorum." dedi.