İzmir'de makilik alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

İzmir'in Dikili ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Bahçeli Mahallesi yakınlarında bulunan makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık 10 dönüm alanda etkili olan yangın iki saat süren çalışmaların ardından ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: AA
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