İzmir'de makilik alanda yangın
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde, makilik alanda çıkan ve kontrol altına alınan yangında yaklaşık 200 dönüm alan zarar gördü.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde, makilik alanda çıkan ve kontrol altına alınan yangında yaklaşık 200 dönüm alan zarar gördü. Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 08:04 Kaynak: AA
Uzundere Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevreye yayılarak bir eve de kısmen zarar veren ve zeytinlik ile incir ağaçlarının olduğu alana sıçrayan alevlere ekipler havadan ve karadan müdahale etti. Kontrol altına alınan ve soğutma çalışması yapılan yangında yaklaşık 200 dönüm alan zarar gördü.
Uzundere Mahallesi Muhtarı Orhan Köse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zeytin ve incir ağaçlarının yandığını belirterek, alevlerin hem yerden hem de havadan müdahale ile kontrol altına alındığını söyledi.
Mahalle sakini Emrah Avcı da kendisine ait 240 zeytin ve incir ağacının tamamen yandığını aktararak, "Yangın birden
büyüdüğü için hayvanlarımı
kurtarabildim. Evimizin bir
bölümü de zarar gördü. Alevler birden rüzgarın da etkisiyle etrafa yayıldı." dedi.
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