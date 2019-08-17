Son Dakika Haberleri: İzmir'de makilik alanda yangın
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İzmir'de makilik alanda yangın

13 dakika önce

İzmir'in Selçuk ilçesinde makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

İzmir'de makilik alanda yangın, System.String[]
İzmir'in Selçuk ilçesinde makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Şirince'de makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Zeytinlik alana sıçrayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter ve 5 arazözle müdahale edildi.
Kontrol altına alınan yangınla ilgili soğutma çalışmaları devam ediyor.
Zeytinlik, Selçuk, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 02:09 Kaynak: AA
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