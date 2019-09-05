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İzmir'de makilik alanda yangın

55 dakika önce

İzmir'in Foça ilçesinde makilik alandaki yangına 3 helikopterle müdahale ediliyor.

İzmir'de makilik alanda yangın, System.String[]

İzmir'in Foça ilçesinde makilik alandaki yangına 3 helikopterle müdahale ediliyor.

Foça ilçesi Yeniköy Mahallesi mevkisinde bir vatandaşa ait arazide, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen ve makilik alana sıçrayan yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 6 arazözle müdahale edilmeye başlandı.

Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çabaları sürüyor.

Yeniköy Mahallesi, İzmir, Foça, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 05:10 Kaynak: AA
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