İzmir'de makilik alanda yangın
55 dakika önce
İzmir'in Foça ilçesinde makilik alandaki yangına 3 helikopterle müdahale ediliyor.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 05:10 Kaynak: AA
İzmir'in Foça ilçesinde makilik alandaki yangına 3 helikopterle müdahale ediliyor.
Foça ilçesi Yeniköy Mahallesi mevkisinde bir vatandaşa ait arazide, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen ve makilik alana sıçrayan yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 6 arazözle müdahale edilmeye başlandı.
Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çabaları sürüyor.
Eymen'in katil annesinin para karşılığı ilişkiye girdiği ortaya çıktı! Devletin çocuğa el koymaması tartışma yarattı Antalya'da LPG tankerinde yangın Konserinde seyircisine kadeh kaldıran Sıla, eleştirilerin hedefi oldu Afrikalı 3 milyarder kıtanın yarısından daha fazla servete sahip