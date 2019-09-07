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İzmir'de makilik alanda yangın

45 dakika önce

İzmir'in Urla ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

İzmir'de makilik alanda yangın, System.String[]

İzmir'in Urla ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Urla ilçesi Azmak mevkisindeki rüzgar gülleri yakınlarındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 6 arazözle müdahale edilmeye başlandı.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

İzmir, Urla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 05:18 Kaynak: AA
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