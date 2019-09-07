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İzmir'de makilik alanda yangın

12 dakika önce

İzmir'in Urla ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'de makilik alanda yangın, System.String[]

İzmir'in Urla ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.


İzmir'in Urla ilçesi Azmak mevkiindeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 yangın söndürme helikopteri ve 6 arazözle müdahale edildiği belirtildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. - İZMİR

İzmir, Urla, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 05:45 Kaynak: İHA
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