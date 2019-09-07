İzmir'de makilik alanda yangın
12 dakika önce
İzmir'in Urla ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 05:45 Kaynak: İHA
İzmir'in Urla ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İzmir'in Urla ilçesi Azmak mevkiindeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 yangın söndürme helikopteri ve 6 arazözle müdahale edildiği belirtildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. - İZMİR
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