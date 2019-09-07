Son Dakika Haberleri: İzmir'de makilik alanda yangın
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İzmir'de makilik alanda yangın

29 dakika önce

İzmir'in Urla ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

İzmir'in Urla ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Urla ilçesi Azmak mevkisindeki rüzgar gülleri yakınlarındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 6 arazözle müdahale edilmeye başlandı.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

İzmir, Urla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 07:14 Kaynak: AA
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