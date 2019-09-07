İzmir'de makilik alanda yangın
29 dakika önce
İzmir'in Urla ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 07:14 Kaynak: AA
İzmir'in Urla ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Urla ilçesi Azmak mevkisindeki rüzgar gülleri yakınlarındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 6 arazözle müdahale edilmeye başlandı.
Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Dumandan etkilenen muhabbet kuşlarına suni teneffüs yaptılar Fatih'te ahşap binada yangın Son Dakika: Genelkurmay Başkanı Güler, ABD'li mevkidaşına güvenli bölge uyarısında bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'daki eylemlerle ilgili ikiyüzlülük eleştirisi