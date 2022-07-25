İzmir'de makilik alandaki yangına havadan ve karadan müdahale - Son Dakika
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İzmir'de makilik alandaki yangına havadan ve karadan müdahale

25.07.2022 15:58
İzmir'de makilik alandaki yangına havadan ve karadan müdahale

İzmir'in Bornova ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'in Bornova ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Belkahve mevkiinde bulunan makilik alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple çıktı. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 3 helikopter ile havadan, 9 arazöz ile karadan müdahale edilirken, itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına destek veriyor. Yerleşim bölgelerine yakın olan alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

(Ali İhsan Çiftçi - İHA)

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Kaynak: İHA

İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de makilik alandaki yangına havadan ve karadan müdahale - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de makilik alandaki yangına havadan ve karadan müdahale - Son Dakika
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