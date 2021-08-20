İzmir'de, makilik ve orman yangını - Son Dakika

İZMİR'in Urla ilçesindeki makilikle Menderes ilçesindeki ormanda 2 ayrı yangın çıktı. Urla'daki yangına 1 uçak, 2 helikopter ve 12 arazöz gönderilirken, Menderes'te de alevlere 3 helikopter ve 13 arazözün müdahale ettiği bildirildi.

Urla'nın Balıklıova Mahallesi'ndeki makilikte saat 17.00 sıralarında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler durumu Orman İşletme Şefliği ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 1 uçak, 2 helikopter, 12 arazöz ve 2 dozer sevk edildi. Havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü bildirildi. Bir diğer yangın da aynı saatlerde Menderes'in Deliömerli Mahallesi'ndeki ormanda yangın çıktı. Burada da 3 helikopter ve 13 arazözün alevlere müdahale ettiği bildirilirken, her iki yangının da yerleşim yerlerini tehdit etmediği öğrenildi