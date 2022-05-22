İzmir'de makilik ve orman yangını - Son Dakika
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İzmir'de makilik ve orman yangını

22.05.2022 16:05
İzmir'de makilik ve orman yangını

İZMİR'in Karaburun ile Dikili ilçelerindeki makilik ve ormanda yangın çıktı.

İZMİR'in Karaburun ile Dikili ilçelerindeki makilik ve ormanda yangın çıktı. Ekipler, yangınları söndürmek için müdahale ediyor.

Karaburun Gerence Körfezi'ne yakın bir noktada saat 15.30 sıralarında makilik yangını çıktı. Yükselen alevleri gören çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye 8 arazöz, 5 ilk müdahale aracı, 3 su tankeri, 1 dozer ve 1 yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Bir diğer yangın da Dikili ilçesinde çıktı. Madra Barajı yakınlarında, Dikili Orman İşletme Şefliği sınırları içerisindeki ormanda çıkan yangına, 10 arazöz, 4 su tankeri, 1 ilk müdahale aracı ve 1 yangın söndürme helikopteri gönderildi. Söndürme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.


İzmir'de makilik ve orman yangını
İzmir'de makilik ve orman yangını
İzmir'de makilik ve orman yangını
İzmir'de makilik ve orman yangını
İzmir'de makilik ve orman yangını
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İzmir'in Urla ve Dikili ilçelerinde ormanlık alanlarda yangın çıktı İzmir'in Urla ve Dikili ilçelerinde ormanlık alanlarda yangın çıktı Çıkan yangında çakmak gazı tüpleri bomba gibi patladı Çıkan yangında çakmak gazı tüpleri bomba gibi patladı
Kaynak: DHA

Karaburun, Dikili, Yangın, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de makilik ve orman yangını - Son Dakika


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