İZMİR'DE MAKİLİK VE ORMAN YANGINI - Son Dakika
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İZMİR'DE MAKİLİK VE ORMAN YANGINI

23.05.2022 09:36

İZMİR'in Karaburun ile Dikili ilçelerindeki makilik ve ormanda yangın çıktı.

İZMİR'in Karaburun ile Dikili ilçelerindeki makilik ve ormanda yangın çıktı. Ekipler, yangınları söndürmek için müdahale ediyor.Karaburun Gerence Körfezi'ne yakın bir noktada saat 15.30 sıralarında makilik yangını çıktı. Yükselen alevleri gören çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye 8 arazöz, 5 ilk müdahale aracı, 3 su tankeri, 1 dozer ve 1 yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Bir diğer yangın da Dikili ilçesinde çıktı. Madra Barajı yakınlarında, Dikili Orman İşletme Şefliği sınırları içerisindeki ormanda çıkan yangına, 10 arazöz, 4 su tankeri, 1 ilk müdahale aracı ve 1 yangın söndürme helikopteri gönderildi. Söndürme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

İZMİR'DE MAKİLİK VE ORMAN YANGINI
İZMİR'DE MAKİLİK VE ORMAN YANGINI
İZMİR'DE MAKİLİK VE ORMAN YANGINI
İZMİR'DE MAKİLİK VE ORMAN YANGINI
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İzmir'in iki ilçesindeki orman yangını da kontrol altına alındı İzmir'in iki ilçesindeki orman yangını da kontrol altına alındı Dikili ve Karaburun'da Orman Yangını Dikili ve Karaburun'da Orman Yangını
Kaynak: DHA

Karaburun, Yangın, Dikili, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İZMİR'DE MAKİLİK VE ORMAN YANGINI - Son Dakika


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