Son dakika: Makilik yangınları kontrol altına alındı - Son Dakika

İzmir'in Torbalı ve Bayraklı ilçelerinde makilik alanlarda çıkan yangınlar kontrol altına alındı.
Torbalı ilçesi Bozköy ile Çapak mahalleleri arasındaki makilik alanda çıkan yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter, 9 arazöz ve 2 su tankeriyle müdahale edildi.
Ekiplerin yoğun müdahaleleri sonucu yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangında 2 hektarlık alanda hasar oluştu.
Bayraklı ilçesinde de şehir hastanesi mevkisinde makilik ve otluk alan ile ağaçlandırma sahasında çıkan yangına 2 helikopter, 17 arazöz, 2 dozer ve 4 su tankeri müdahale etti.
Yaklaşık 1 hektarlık alanda etkili olan yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.
Yanan alanlarda soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
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