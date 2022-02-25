İzmir'de mandalina bahçesindeki cinayetin sanığı kardeşlere müebbet - Son Dakika

İzmir'in Menderes ilçesinde Zindan Torun'u mandalina bahçesinde öldürdükleri iddiasıyla tutuklu yargılanan 3 kardeşten 2'sine müebbet, 18 yaşından küçük kardeşe de 10 yıl hapis cezası verildi.

İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanıklar Azad Kalın ve 18 yaşından küçük N.K. salonda hazır bulundu, diğer sanık Nazmi Kalın SEGBİS ile katıldı.

Sanık Azad Kalın, tasarlayarak öldürdüğü iddiasının doğru olmadığını savunarak, "Ben adamın evini bilmiyorum nasıl tasarlayayım, bunu kabul etmiyorum, beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Diğer sanıklar da suçu kabul etmediklerini belirterek, beraat ve tahliye talep etti.

Savcı, mütalaa doğrultusunda sanıkların cezalandırılmasına ve tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların "tasarlayarak kasten öldürme suçundan" ağırlaştırılmış müebbet hapsine karar verdi, cezalarda indirime gitti.

Nazmi Kalın ve Azad Kalın'ın duruşmadaki iyi halleri gözetilerek müebbet hapsine, N.K'nin ise 18 yaşından küçük olması nedeniyle 10 yıl hapsine hükmedildi.

Olay

İzmir'in Menderes ilçesinde 17 Kasım 2020'de Zindan Torun, mandalina bahçesinde silahla öldürülmüş olarak bulunmuş, yakalanarak tutuklanan Azad Kalın, Nazmi Kalın ve 18 yaşından küçük N.K hakkında tasarlayarak kasten öldürme suçlamasıyla dava açılmıştı.