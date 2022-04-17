SPOR İzmir'de maraton coşkusu - Son Dakika
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SPOR İzmir'de maraton coşkusu

17.04.2022 10:47
SPOR İzmir'de maraton coşkusu

İzmir'de maraton coşkusuVIDEO YOKMustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)İZMİR Büyükşehir Belediyesi tarafından, "Sürdürülebilir Bir Dünya İçin Koşuyoruz" sloganıyla 3'üncü kez düzenlenen Maraton İzmir, büyük coşkuyla başladı.

İzmir'de maraton coşkusu

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Mustafa KÖPRÜLÜ/ İZMİR, (DHA)

İZMİR Büyükşehir Belediyesi tarafından, "Sürdürülebilir Bir Dünya İçin Koşuyoruz" sloganıyla 3'üncü kez düzenlenen Maraton İzmir, büyük coşkuyla başladı. Sabahın ilk ışıklarında ısınma çalışmaları için Kültürpark'ta bir araya gelen yaklaşık 5 bin sporsever renkli görüntüler oluşturdu. Maratondan önceki 10 kilometrelik ilk yarış için Şair Eşref Bulvarı'ndaki eski İZFAŞ binasının önünden saat 07.20'de start verildi. Bu yarışa 4 binin üzerinde kişi katılım gösterirken, koşucular Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndaki Köprü Tramvay Durağı'ndan dönerek startın verildiği yerde finişe ulaştı.

Ana yarış olan 42 kilometrelik Maraton İzmir'in startı ise aynı noktadan saat 08.00'de verildi. Maraton İzmir'e 43 farklı ülkeden 552 yabancı sporcu katıldı. 42 kilometrelik parkurda atletler Alsancak, Altınyol, Karşıyaka, Bostanlı yolları üzerinden dönerek Konak, Göztepe, İnciraltı istikametine gidecek ve tekrar start noktasında finişe varacak. Her yaştan sporseverin ilgi gösterdiği etkinlikte sivil toplum kuruluşları da yer alırken, yardımlar için bağış kampanyalarının sürdüğü bildirildi. Maraton İzmir'de hedefin atıksız maraton olarak Türkiye'de bir ilki gerçekleştirmek olduğu kaydedildi.

7'DEN 70'E BÜYÜK İLGİ

Maraton İzmir'de yarışan Anaokulu Öğretmeni Ebru Özcan (40), 2 senedir yarışlara katıldığını belirterek, "Bir amaç uğruna koşuyorum. Gülmek İyileştirir Vakfı'nın okul öncesi kanserli çocukların hijyenik okullarını açması için bağış kampanyası yaptık. Bu yarış için hiç uyumadım. Bayramlık çocuk heyecanında kalkıp giyinip hazırlanıp geliyoruz. Bu benim ikinci yarı maratonum. İzmir'in en güzel organizasyonu. Profesyonel olmanıza gerek yok. Koşmak aşk gibi bir şey" dedi.

Maratona, Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı adına katıldığını belirten Dr. Emel Yiğit (40), heyecanlı olduğunu söylerken, Aile Hekimi Arzu Güngiray, "Türkiye'yi eğitim kurtaracak, her şey eğitim için. Maratonda tüllerimizle, tütülerimizle dikkat çekmek istedik" diye konuştu. 59 yaşındaki Nevin Altınsoy duygularını, "Heyecanlıyım, kendimi mutlu ve enerjik hissediyorum" şeklinde özetledi. İzzet Bektaş (65) ve Bilgün Aksoy (68) da TEMA Vakfı'nın Ağaç Kardeşliği Ormanı projesine destek için yarışa katıldıklarını dile getirdi.

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Büyükşehir Belediyesi, Kültürpark, İzmir, DHA, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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