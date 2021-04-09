İzmir'de maraton zamanı

İZMİR'in geçen yıl ilk kez ev sahipliği yaptığı Maraton İzmir'in (Uluslararası İzmir Maratonu) bu yılki startı 11 Nisan Pazar günü saat 08.00'de verilecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği uluslararası maratonun bu yılki teması, Birleşmiş Milletler'in "Küresel Amaçlar" başlığı altında topladığı, "Sürdürülebilir Bir Dünya" olarak belirlendi. Ülkemizin yanı sıra Kenya, Etiyopya, Bahamalar, Romanya ve Ruanda'dan atletlerin koşacağı Maratonİzmir'in startı Şair Eşref Bulvarı üzerindeki İZFAŞ Binası önünden verilecek. 42 kilometrelik dev yarışta 400 atlet mücadele edecek. Sabah saat 07.20'de başlayacak 10 kilometrelik yarışta ise 914 atlet birincilik için koşacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Maratonİzmir'in, "Sürdürülebilir Bir Dünya" hedefiyle koşulacağının altını önemle çizerek, "Maratonİzmir'i sabırsızlık ve büyük bir heyecanla bekliyorum" dedi. Birleşmiş Milletler'in belirlediği, "Küresel Amaçlar" ışığında gerçekleşecek koşunun sadece İzmir'de değil ülke genelinde de önemli bir farkındalık yaratacağını kaydeden Soyer, "Çocuklarımıza daha iyi bir dünya bırakmak için bugünü, dünden daha iyi yapmalıyız" diye konuştu. Küresel pandeminin yaşamın her alanında tahribat yarattığına dikkat çeken Soyer, "Bunun etkileri doğal olarak spora da yansıdı. Spor okullarına ara verildi, insanlar yürüyüş ve koşularını rahat bir şekilde gerçekleştiremedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak pandeminin bu etkileri silebilmek adına sürekli organizasyonlar yaptık. Avrupa'nın sayılı maratonları düzeyine ulaşacağına inandığımız Maratonİzmir, kentteki spor ateşini sürekli canlı tutacak" dedi.