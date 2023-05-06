İzmir'de kavgayı ayırmak isteyen market işletmecisi vurularak öldürüldü - Son Dakika
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İzmir'de kavgayı ayırmak isteyen market işletmecisi vurularak öldürüldü

06.05.2023 23:14

İzmir'in Bornova ilçesinde, sokakta iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen market işletmecisi Şahan Özmen (45), tabancayla vurularak yaşamını yitirdi.

Saat 18.30 sıralarında, Kavaklıdere Mahallesi Kavaklıdere Caddesi, 77 numara önünde meydana gelen olayda Şahan Özmen'e (45) ait markete 5 metre mesafede iki grup arasında kavga çıktı. İddiaya göre, gürültü üzerine marketten çıkan Özmen, kavgayı ayırmak için araya girdi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Bu sırada yaşanan arbedede Özmen, vücuduna isabet eden kurşunla ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Özmen, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİ, SİLAHIYLA BİRLİKTE YAKALANDI

Jandarma, olayın ardından kavgaya karıştığı belirlenen şüphelilerden B.C.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 1 tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İzmir'de kavgayı ayırmak isteyen market işletmecisi vurularak öldürüldü - Son Dakika
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