İzmir'de marketler zincirinde silahlı soygun - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de marketler zincirinde silahlı soygun - Son Dakika

İzmir'de marketler zincirinde silahlı soygun

35 dakika önce

İzmir'de marketler zincirinde silahlı soygun İzmir'de 16 yaşındaki gençten silahlı soygun İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir marketler zincirinde 16 yaşındaki genç tarafından silahlı soygun gerçekleştirildi.

İzmir'de marketler zincirinde silahlı soygun

İzmir'de 16 yaşındaki gençten silahlı soygun

İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir marketler zincirinde 16 yaşındaki genç tarafından silahlı soygun gerçekleştirildi. Olay yerinden kaçan genç bir süre sonra suç aleti ile birlikte yakalandı.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında ilçeye bağlı Yeşilova semti 4032 sokak üzerinde bulunan bir marketler zincirinde meydana geldi. Müşteri gibi içeriye giren G.K., market çalışanının kasada işlem yaptığı esnada yanında bulunan silahını biranda kasiyere doğrultularak yazar kasadaki paraları istedi. Kasiyerden paraları alan soyguncu hızla olay yerinden uzaklaştı. Market çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzere adrese gelen ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan, Olay Yeri İnceleme ekipleri markete gelerek incelemelerde bulunurken, polis ekiplerinin detaylı çalışması neticesinde G.K., suç aleti ile birlikte yakalandı. Genç soyguncu, ifadesi alınmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğüne götürülürken soygun ile alakalı başlatılan soruşturma sürüyor.

İzmir'de marketler zincirinde silahlı soygun

Bornova, İzmir, Genç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 01:29 Kaynak: İHA
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