İzmir'de marketlere dezenfektan ve maske denetimi - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle marketlerde el dezenfaktanı, eldiven ve maske kullanılmasına yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıtası, marketlerden giriş ve çıkış noktalarında el dezenfektanı bulundurmasını, çalışanlarının ise belli aralıklarla değiştirmek kaydıyla eldiven ve maske kullanmasını istedi.

Yapılan denetimlerde 313 marketi bu konuda uyaran ekipler, kurallara uymayan beş işletmeye yasal işlem yaparak, ceza verilmesi için Valiliğe iletti.

Öte yandan salgın boyunca bugüne kadar 4 bin 217 işletme denetlendiği ve uyarıları yerine getirmeyen 115 işletmenin kapatıldığı aktarıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Tanıtım Şube Müdürlüğünün, güvenli mesafenin korunmasını sağlanması amacıyla hazırlanmış çıkartma ve afişleri, iş yerlerine dağıttığı da bildirildi.