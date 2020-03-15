İzmir'de markette silahlı soygun - Son Dakika
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İzmir'de markette silahlı soygun

6 saat önce

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir market, silahlı bir soyguncu tarafından soyuldu.

İzmir'de markette silahlı soygun, System.String[]

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir market, silahlı bir soyguncu tarafından soyuldu. Olay yerinden kaçan hırsız bir süre sonra suç aleti ile birlikte yakalandı.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında ilçeye bağlı Yeşilova semti 4032 sokak üzerinde bulunan bir marketler zincirinde meydana geldi. Müşteri gibi içeriye giren G.K., market çalışanının kasada işlem yaptığı esnada yanında bulunan silahını biranda kasiyere doğrultularak yazar kasadaki paraları istedi. Kasiyerden paraları alan soyguncu hızla olay yerinden uzaklaştı. Market çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzere adrese gelen ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan, Olay Yeri İnceleme ekipleri markete gelerek incelemelerde bulunurken, polis ekiplerinin detaylı çalışması neticesinde G.K., suç aleti ile birlikte yakalandı. Genç soyguncu, ifadesi alınmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğüne götürülürken soygun ile alakalı başlatılan soruşturma sürüyor.

(Mustafa İç/İHA)

Bornova, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 09:15 Kaynak: İHA
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