İzmir'de marketteki tartışma kanlı bitti - Son Dakika

İzmir'de marketteki tartışma kanlı bitti

23.11.2020 22:41
İzmir'de marketteki tartışma kanlı bitti, System.String[]

İzmir'in Bayındır ilçesinde markette çıkan tartışmada tabancayla vurulan market sahibi hayatını kaybetti.

İzmir'in Bayındır ilçesinde markette çıkan tartışmada tabancayla vurulan market sahibi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Furunlu Mahallesi'nde bulunan bir markette, iddiaya göre aynı mahallede yaşayan market sahibi Raşit Tutuğ (37) ile M.C. isimli şahıs tartışmaya başladı. M.C., tartıştığı Tutuğ'u tabancayla vurarak kaçtı. Silah sesini duyan çevre sakinleri durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Raşit Tutuğ'un hayatını kaybettiğini belirledi. Kaçan M.C.'nin daha sonra jandarmaya teslim olduğu öğrenilirken, Raşit Tutuğ'un cenazesi savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Bayındır, Market, Silah, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de marketteki tartışma kanlı bitti - Son Dakika


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