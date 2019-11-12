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İzmir'de masaj salonlarına fuhuş baskını: 12 kişi tutuklandı

7 saat önce

İzmir'de masaj salonlarına fuhuş baskını: 12 kişi tutuklandı Masaj salonlarında kadınlara zorla fuhuş yaptıran şebeke çökertildiİZMİR - İzmir'de, masaj salonu adı altında kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı iddia edilen şebeke polis operasyonuyla çökertilirken, gözaltına alınan 14 kişiden...

İzmir'de masaj salonlarına fuhuş baskını: 12 kişi tutuklandı

Masaj salonlarında kadınlara zorla fuhuş yaptıran şebeke çökertildi

İZMİR - İzmir'de, masaj salonu adı altında kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı iddia edilen şebeke polis operasyonuyla çökertilirken, gözaltına alınan 14 kişiden 12'si tutuklanarak cezaevine konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Çeşme ilçesinde bir kadının masaj adı altında kendisine zorla fuhuş yaptırıldığı şikayeti üzerine İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ve Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, fuhuşa aracılık yaptıkları ve yer temin ettikleri tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik İzmir genelinde 14 adrese operasyon yaptı. Gerçekleştirilen operasyonda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

12'si tutuklandı

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, sosyal paylaşım sitelerinde müşteri bulmak için ilanı bulunan çok sayıda cep telefonu hattı, kamera kayıt cihazları, fuhuştan elde edildiği değerlendirilen 250 bin 000 TL para, çetele tutulan ajandalar, hesap defterleri ve masaj adı altında fuhuş yaptırılan kadınlara imzalatılan yüklü miktarlarda sözleşmeler ele geçirildi.

Yapılan araştırmalarda ise şebekenin 3'ü yabancı uyruklu olmak üzere 15 kadına fuhuş yaptırıldığı tespit edildi. Masaj salonu adı altında faaliyet gösteren işletmenin sahibi ve örgüt lideri olduğu öne sürülen S.Ş. ile birlikte; D.K., H.Ş., P.M., Z.U.S., Z.I., N.K., D.K., P.T., M.T., E.A., Y.C., O.T. ve C.S. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen 14 şüpheliden 2'si, hakkında adli kontrol kararı verilerek serbest kalırken, 12 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine konuldu.

İzmir'de masaj salonlarına fuhuş baskını: 12 kişi tutuklandı

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 02:54 Kaynak: İHA
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