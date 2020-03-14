İzmir'de maskeli kuyumcu soygunu - Son Dakika

İzmir'in Balçova ilçesinde bir şahıs, yüzüne taktığı maske ile girdiği kuyumcudan altınları alarak kaçtı. Şahıs ve ona yardım eden bir kişi, İzmir polisinin başarılı takibi sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre olay, saat 17.30 sıralarında Balçova ilçesi Ata Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre, yüzü maskeli ve elinde silah olan E.Y.T. (18) isimli bir şahıs, N.G.'nin işlettiği kuyumcuya girdi. Elindeki silahla kuyumcuyu tehdit eden E.Y.T., kuyumcudan piyasa değeri yaklaşık 10 bin lira olan 4 tam altın alarak çıktı. Şahıs ile dışarıda gözcülük B.A (19) isimli kişi, motosiklete binerek olay yerinde hızla kaçtı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Soygunun yaşandığı kuyumcu dükkanına intikal eden ekipler, soyguncuların yakalanması için çalışma başlattı.



Başarılı bir operasyonla yakalandılar



Öte yandan, soygunun yaşandığı kuyumcu dükkanı ve çevresinde güvenlik kameralarını inceleyen polis, E.Y.T ve B.A'nın kaçış noktalarını tespit etti. İzmir polisinin koordineli çalışması sonrasında şahısların kaçış noktalarını tutan polis ekipleri, kuyumcuyu soyan iki kişiyi çaldıkları altınlarla beraber kısa sürede kıskıvrak yakaladı. E.Y.T ve B.A, gözaltına alındı.



Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - İZMİR