İzmir'de maskeli saldırgan dehşeti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de maskeli saldırgan dehşeti - Son Dakika

İzmir'de maskeli saldırgan dehşeti

6 saat önce

İzmir'in Tire ilçesinde bir eve giren maskeli soyguncu, altınlarını çaldığı yaşlı kadını bıçaklayıp kayıplara karıştı.

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İzmir'in Tire ilçesinde bir eve giren maskeli soyguncu, altınlarını çaldığı yaşlı kadını bıçaklayıp kayıplara karıştı.


Olay, bugün saat 11.00 sıralarında İzmir Tire'de meydana geldi. Dört Eylül Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde bir apartmanın zemin katında yaşayan 75 yaşındaki Beyhan Güleç, oğlu evden çıktıktan sonra kimliği belirsiz bir soyguncu tarafından saldırıya uğradı. İddiaya göre eve giren maskeli soyguncu, kadına saldırdı ve kulağındaki altın küpeyi almak için kulağını yaraladı. Daha sonra kolundaki bileziği zorla söküp alan soyguncu, direnen kadını bacağından bıçakladı ve kayıplara karıştı. Yaralı kadın, olay yerine gelen 112 ambulansıyla Tire Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis maskeli soyguncunun peşine düştü.


Polis, güpegündüz dehşet saçan soyguncuyu bulmak için çevredeki güvenlik kameralarını inceliyor. - İZMİR

İzmir, Polis, Eylül, Tire, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 01:06 Kaynak: İHA
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