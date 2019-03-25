Son Dakika Haberleri: İzmir'de Mazgala Sıkışan Kişi Kurtarıldı

İzmir'de Mazgala Sıkışan Kişi Kurtarıldı

1 saat önce

İzmir'de mazgala sıkışan kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

İzmir'de Mazgala Sıkışan Kişi Kurtarıldı, System.String[]
İzmir'de mazgala sıkışan kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Konak ilçesi Atatürk Caddesi'ndeki yağmur suyu tahliye kanalının denizle buluştuğu noktadan içeriye giren bir kişinin mazgala sıkıştığını fark eden vatandaşlar, durumu polis ve itfaiyeye bildirdi.

İtfaiye ekipleri mazgalları birbirine bağlayan cıvataları sökerek, isminin Hasan Hüseyin Öztürk olduğunu ifade eden kişiyi bulunduğu yerden çıkardı.

Sokakta yaşadığı öğrenilen Hasan Hüseyin Öztürk, bilinçsiz bir şekilde su tahliye kanalının içerisine girdiğini söyledi.

Görgü tanığı Mahir Dalgıç ise Öztürk'ü kanala girmemesi için uyardığını belirterek, "Sürüne sürüne mazgalın ucuna geldi ama beni dinlemedi. Sonra polisi aradım." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 02:33 Kaynak: AA

Konak, Atatürk Caddesi, İtfaiye, İzmir, Güncel
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