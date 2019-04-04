Son Dakika Haberleri: İzmir'de Meclis Üyesinin 16 Yaşındaki Oğlu İntihar Etti

İzmir'de Meclis Üyesinin 16 Yaşındaki Oğlu İntihar Etti

1 saat önce

İzmir'de meclis üyesinin 16 yaşındaki oğlu intihar ettiİzmir'in Gaziemir ilçesinde CHP'den Belediye Meclis Üyesi seçilen Nevin M.'nin özel bir kolejde okuyan oğlu Tuna M. (16), evlerinin çatı katında kendini iple asarak yaşamına son verdi.

İzmir'de meclis üyesinin 16 yaşındaki oğlu intihar etti

İzmir'in Gaziemir ilçesinde CHP'den Belediye Meclis Üyesi seçilen Nevin M.'nin özel bir kolejde okuyan oğlu Tuna M. (16), evlerinin çatı katında kendini iple asarak yaşamına son verdi. Bilgisayar oyunlarına meraklı olan Tuna M.'nin, 'Mavi Balina' adlı oyunu oynayıp, oynamadığı araştırılıyor.

Gaziemir ilçesinde yaşayan, son yerel seçimde CHP'den Belediye Meclis Üyesi seçilen Nevin M. ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işçi olarak çalışan Erol M.'nin özel bir kolejde okuyan oğlu Tuna M., evlerinin çatı katında ağabeyi A.M., tarafından iple asılı bulundu. A.M.'nin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Gaziemir Nevvar Salih İşgören Hastanesi'ne kaldırılan Tuna M. doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Anne Nevin M. acı haberi, partililer ve Gaziemir Belediye Başkanı CHP'li Halil Arda ile birlikte dün gece katıldığı kutlama yemeğindeyken alıp, eve geldi. Olayın şokunu yaşayan Nevin M., Konuşabilecek durumda değilim, acımın tarifi yok dedi.

Gaziemir Belediye Başkanı CHP'li Halil Arda ise, Çok üzgünüz, acı haberi dün gece örgüt yemeğinde Nevin Hanım'a gelen telefonla öğrendik. Çocuğumuzun sorunu yoktu, mutlu bir hayatı vardı. Onu intihara sürükleyen neden neydi, bilmiyoruz dedi.

MAVİ BALİNA OYUNU OYNAYIP, OYNAMADIĞI ARAŞTIRILIYOR

Bilgisayar oyunlarına meraklı olduğu belirtilen Tuna M.'nin, 'Mavi Balina' adlı oyunu oynayıp, oynamadığının belirlenmesi için araştırma başlatıldı.

Tuna M.'nin cenazesi, bugün ikinci namazının ardından Sarnıç'taki Çoban Camisi'nden kaldırılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 12:11 Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Gaziemir, İzmir, Güncel
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