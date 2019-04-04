Son Dakika Haberleri: İzmir'de Meclis Üyesinin 16 Yaşındaki Oğlu İntihar Etti (2)

İzmir'de Meclis Üyesinin 16 Yaşındaki Oğlu İntihar Etti (2)

19 dakika önce

TUNA M. GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİİzmir'in Gaziemir ilçesinde evinin terasında kendisini asarak yaşamına son veren 16 yaşındaki Tuna M. için Sarnıç Çoban Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

İzmir'de Meclis Üyesinin 16 Yaşındaki Oğlu İntihar Etti (2), System.String[]
TUNA M. GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

İzmir'in Gaziemir ilçesinde evinin terasında kendisini asarak yaşamına son veren 16 yaşındaki Tuna M. için Sarnıç Çoban Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, son yerel seçimi kazanan ve henüz mazbatasını almayan Gaziemir Belediye Başkanı CHP'li Halil Arda, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Gaziemir CHP ilçe yöneticileri, genç Tuna'nın arkadaşları ve akrabalarının yanı sıra çok sayıda kişi katıldı. Acılı baba Erol M., gözyaşları içinde taziyeleri kabul etti. Tuna M.'nin ağabeyi A.M. ve babası Erol M, intiharın 'Mavi Balina' adlı bilgisayar oyunundan kaynaklandığı yönündeki iddialara tepki gösterdi. Sakinleştirici ilaç verildiği bildirilen anne Nevin M. ayakta durmakta güçlük çekerken, aile üyeleri cenazeyi takip etmek isteyen gazetecilerin içeri alınmasını istemedi. Tuna M.'nin cenazesi, ikindide kılınan cenaze namazının ardından Sarnıç Mezarlığı'na defnedildi.

Davut CAN/İZMİR,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 07:11 Kaynak: DHA

Gaziemir, İzmir, Sarnıç, Güncel
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