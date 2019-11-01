İzmir'de medya ve mülteciler basın buluşması

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği ile Mülteci Destek Derneğinin AB desteğiyle düzenlediği "Medya ve Mülteciler Basın Buluşmaları"nın dördüncüsü İzmir'de başladı.

Gazetecilerin göç çalışmalarında üstlendikleri roller, göçmenlik konusundaki haberlerde kullanılan dil ve konuyla ilgili doğru terminolojinin tartışılmasını amaçlayan toplantıya İzmir ve çevre illerden yerel basın temsilcileri katıldı.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gökçe Ok, yaptığı konuşmada göçmenlik konusunda medyanın ortak bir dil ve doğru terminolojileri kullanması gerektiğini vurguladı.

Medyada bu konularda kullanılan yanlış kavramlardan örnekler veren Ok, "Uluslararası göç terminolojisine vakıf olmanız gerekiyor. Mesela mülteci... Biz sadece AB ülkelerinden mülteci kabul ediyoruz. Şu anda bizde 28 mülteci var. Eğer Suriyelilerden bahsediyorsanız 'geçici koruma kapsamı altında Suriye'den gelenler' diye yazın. Medya bizim için çok önemli. Ortak bir dili geliştirmek mecburiyetindeyiz. Suriyeliler burada geçici koruma kapsamı altında kalıyorlar." dedi.

Açılış oturumunda konuşan Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Akarca ise meslek hayatında karşılaştığı göç hikayelerini katılımcılarla paylaştı. Toplantı, çeşitli ülkelerden gelen sığınmacı çocuklarından oluşan koronun Türkçe ve Arapça şarkıları seslendirdiği konserle devam etti.

Mültecilere yönelik spor, eğitim ve uyum çalışmalarıyla bu alana yönelik haber örneklerine ilişkin sunumların yapılacağı buluşma 3 Kasım'da sona erecek.