İzmir'de mekanlar boş kaldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de mekanlar boş kaldı - Son Dakika

İzmir'de mekanlar boş kaldı

24 dakika önce

İçişleri Bakanlığı tarafından umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin geçici bir süreliğine kapatılması kararının ardından İzmir'de bazı işletmeler 00.00'ı beklemeden mekanların kapısına kilit vurdu.

İzmir'de mekanlar boş kaldı, System.String[]

İçişleri Bakanlığı tarafından umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin geçici bir süreliğine kapatılması kararının ardından İzmir'de bazı işletmeler 00.00'ı beklemeden mekanların kapısına kilit vurdu.


İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelge ile bugün saat 00.00 itibarıyla umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin geçici bir süreliğine kapatılması kararının ardından İzmir'de bulunan birçok işletme 00.00'ı beklemeden mekanların kapısına kilit vurdu. İzmir'in en işlek caddelerinin birinde bulunan baklava dükkanı da boş kalan mekanlardan biri oldu. Müşterilerin olmaması ve korona virüs nedeniyle mekanını 00.00'ı beklemeden kapatacağını dile getiren işletme sahibi Arif Ulu, "Müşteri durumunda eskiye oranla çok büyük bir sıkıntı var. Bizler de dezenfektan yönünden gerekli önlemlerimizi alıyoruz. Hükümet tarafından alınan önlemler de çok önemli ama gerçek dışı haberler de insanlarımızı çok etkiliyor" dedi.


"İyi olacaksa bir ay işletmelerimizi kapatalım"


Kafe işletmecisi Aytaç Işık ise, "İnsanlar panik halinde, sokağa çıkmıyorlar. İyi olacaksa ama bir ay ama 15 gün gerekirse işletmelerimizi kapatalım. Ancak esnaf olarak işlerimiz zaten çok zor durumdaydı, şimdi bu virüs sayesinde daha da zorlaştı. Öğlen saatlerinde birkaç müşterimiz vardı, fakat öğleden sonra insanlar ayağını tamamen çekti. Gece saat 00.00 denildi ama zaten kimse yok, ben şimdiden mekanını kapatıyorum" diye konuştu. - İZMİR

İçişleri Bakanlığı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 10:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Karatay'ın önerip Büyükelçi Yardımcısı'nın içtiği kelle paça çorbasına İzmir'de talep arttı
Son dakika: Benzinin litre fiyatına bu geceden itibaren 7 kuruş zam geliyor CHP İzmir Milletvekili Kılıç, koronavirüse karşı temizlik ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi için kanun teklifi verdi Koronavirüsle ilgili provokatif paylaşımlar yapan 93 şüpheliden 19'u gözaltına alındı
DSÖ'den tüm ülkelere çağrı: Şüpheli her vaka için koronavirüs testi yaptırın DSÖ'den tüm ülkelere çağrı: Şüpheli her vaka için koronavirüs testi yaptırın         
20:36
Son dakika: Koronavirüs tehdidi ortadan kalkana kadar, cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılınmayacak Son dakika: Koronavirüs tehdidi ortadan kalkana kadar, cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılınmayacak         
15:41
İran'ı istila eden çekirge türünün Hakkari'de görüldüğü iddiası, Bakanlığı harekete geçirdi İran'ı istila eden çekirge türünün Hakkari'de görüldüğü iddiası, Bakanlığı harekete geçirdi         
15:23
Son Dakika: IMF, koronavirüse karşı kullanmak için 1 trilyon dolarlık krediyi hazırladı Son Dakika: IMF, koronavirüse karşı kullanmak için 1 trilyon dolarlık krediyi hazırladı         
15:15
Koronavirüsün kaynağı olan Çin pazarında korkutan hareketlilik! Vahşi hayvanları canlı canlı pişirip satmaya devam ediyorlar Koronavirüsün kaynağı olan Çin pazarında korkutan hareketlilik! Vahşi hayvanları canlı canlı pişirip satmaya devam ediyorlar         
14:07
Donk'tan koronavirüs paylaşımı: Bizim sahada olduğumuza bakmayın Donk'tan koronavirüs paylaşımı: Bizim sahada olduğumuza bakmayın         
13:51
Son dakika: Avrupa'dan dönenler İstanbul'daki öğrenci yurtlarında karantinaya alınacak Son dakika: Avrupa'dan dönenler İstanbul'daki öğrenci yurtlarında karantinaya alınacak         
13:12
Koronavirüs aşısında son aşamaya gelen şirket, Trump'ın teklifini düşünmeden reddetti Koronavirüs aşısında son aşamaya gelen şirket, Trump'ın teklifini düşünmeden reddetti         
13:01
Abdullah Ustaosmanoğlu, 79 yaşında hayata veda etti Abdullah Ustaosmanoğlu, 79 yaşında hayata veda etti         
10:30
Sergen Yalçın'ın yayıncı kuruluşa röportaj verdiği sırada öksürmesi, sosyal medyayı salladı Sergen Yalçın'ın yayıncı kuruluşa röportaj verdiği sırada öksürmesi, sosyal medyayı salladı         
10:23
Amerikalı şarkıcı Courtney Stodden koronavirüse karşı takipçilerini yarı çıplak verdiği pozla uyardı Amerikalı şarkıcı Courtney Stodden koronavirüse karşı takipçilerini yarı çıplak verdiği pozla uyardı         
10:11
Koronavirüs karantinasına alınan 3 kişi hastaneden kaçtı, çalışma başlatan polis ekipleri şahısları yakalayarak hastaneye geri gönderdi Koronavirüs karantinasına alınan 3 kişi hastaneden kaçtı, çalışma başlatan polis ekipleri şahısları yakalayarak hastaneye geri gönderdi         
10:01
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü         
09:04
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı         
00:41
İngiltereli gençler ölümcül virüse meydan okudu! Sabaha kadar eğlenip sokakta öpüştüler İngiltereli gençler ölümcül virüse meydan okudu! Sabaha kadar eğlenip sokakta öpüştüler         
15:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2020 22:25:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de mekanlar boş kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]