İzmir'de mekanlar boş kaldı - Son Dakika
Son Dakika Genel İzmir'de mekanlar boş kaldı - Son Dakika

İzmir'de mekanlar boş kaldı

6 saat önce

- İzmir'de mekanlar boş kaldı Esnaflar 00.00'ı beklemeden işletmelerini kapattı İzmir'de bulunan birçok işletme Koronavirüs sebebiyle boş kaldı, bazı işletmeler 00.00'ı beklemeden mekanların kapısına kilit vurdu.

- İzmir'de mekanlar boş kaldı

Esnaflar 00.00'ı beklemeden işletmelerini kapattı

İZMİR - İzmir'de bulunan birçok işletme Koronavirüs sebebiyle boş kaldı, bazı işletmeler 00.00'ı beklemeden mekanların kapısına kilit vurdu.

İçişleri Bakanlığı tarafından, 81 il valiliğine gönderdiği genelge neticesinde saat 00.00 itibariyle 'Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerinin' geçici bir süreliğine kapatılması kararının ardından İzmir'de bulunan birçok işletme 00.00'ı beklemeden mekanların kapısına kilit vurdu. İzmir'in en işlek caddelerinin birinde bulunan baklava dükkanı da boş kalan mekanlardan bir tanesi. Müşterilerin olmaması ve koronavirüs nedeniyle mekanını 00.00'ı beklemeden kapatacağını dile getiren işletme sahibi Arif Ulu şunları söyledi : "Müşteri durumunda eskiye oranla çok büyük bir sıkıntı var. Bizler de dezenfektan yönünden gerekli önlemlerimizi alıyoruz. Hükmet tarafından alınan önlemler de çok önemli ama gerçek dışı haberler de insanlarımızı çok etkiliyor" dedi.

"İyi olacaksa bir ay işletmelerimizi kapatalım"

Birçok kafenin de boş kaldığı İzmir'de, kafe işletmecisi Aytaç Işık ise konuya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: " İnsanlar panik halinde, sokağa çıkmıyorlar. İyi olacaksa ama bir ay ama 15 gün gerekirse işletmelerimizi kapatalım. Ancak esnaf olarak işlerimiz zaten çok zor durumdaydı, şimdi bu virüs sayesinde daha da zorlaştı. Öğlen saatlerinde birkaç müşterimiz vardı fakat öğleden sonra insanlar ayağını tamamen çekti. Gece saat 00.00 denildi ama zaten kimse yok, ben şimdiden mekanını kapatıyorum" diye konuştu.

İzmir'de mekanlar boş kaldı

İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs, İzmir, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 10:39 Kaynak: İHA
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