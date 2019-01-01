İzmir'de "Mekke'nin Fethi" Gecesi

İzmir
'de, Anadolu Gençlik Derneği
(AGD) Kemalpaşa
Şubesi tarafından " Mekke
'nin Fethi ve Kudüs
Gecesi" düzenlendi.
Dere Mesire Yeri Atatürk
Salonu'ndaki etkinlik Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
AGD Kemalpaşa Şube Başkanı İsmail Bedir, programda yaptığı konuşmada, derneğin çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.
Mekke'nin fethinin 1388. yıl dönümünü kutladıklarını belirten Bedir, birlik ve beraberlik vurgusunda bulundu.
İslam dünyasında yaşanan sıkıntılara değinen Bedir, Türkiye
'nin İslam'ın en güçle temsilcisi olduğunu belirtti.
Etkinlikte, Siyer-i Nebi Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere de ödülleri verildi.
"Mekke'nin Fethi" konulu sinevizyon ile semazen gösterilerinin ardından etkinlik son buldu.