İzmir'de Meles Deltası'ndan 'kötü köku yayılıyor' şikayeti - Son Dakika

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, Meles Deltası'ndan yayılan kötü kokudan rahatsız olan vatandaşlar, duruma tepki gösterdi. Hava sıcaklığı yükseldiğinde kokunun da arttığını belirten vatandaşlar, yaz aylarında temizlik çalışmalarının sıklaştırılmasını istedi.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde gezi yolları, su havuzu ve dinlenme alanlarıyla birlikte 139 bin metrekarelik alanı kaplayan Meles Deltası'ndan yayılan kötü koku, vatandaşların tepkisine neden oldu. Yaz aylarında hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte kokunun fazlalaştığını söyleyenler, yaz aylarında temizlik çalışmalarının sıklaştırılmasını istedi. Deltadan yayılan kokudan rahatsız olan vatandaşlardan Emre Akan, "Eski bankacıyım ve Bayraklı bölgesinde yani, gökdelen bölgesinde oturuyorum ancak bölgede sürekli koku oluyor. Özellikle hava sıcaklıklarının fazla olduğu dönemlerde 6- 7 ay boyunca koku içerisinde yaşıyoruz. Bayraklı bölgesine iş insanları çok büyük yatırımlar yapıyor ama kimse kokuya bir türlü çözüm bulamıyor. Soruna çözüm bekliyoruz" dedi.