İzmir'de Meles Deltası'ndan 'kötü köku yayılıyor' şikayeti - Son Dakika

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, Meles Deltası'ndan yayılan kötü kokudan rahatsız olan vatandaşlar, duruma tepki gösterdi. Hava sıcaklığı yükseldiğinde kokunun da arttığını belirten vatandaşlar, yaz aylarında temizlik çalışmalarının sıklaştırılmasını istedi.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde gezi yolları, su havuzu ve dinlenme alanlarıyla birlikte 139 bin metrekarelik alanı kaplayan Meles Deltası'ndan yayılan kötü koku, vatandaşların tepkisine neden oldu. Yaz aylarında hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte kokunun fazlalaştığını söyleyenler, yaz aylarında temizlik çalışmalarının sıklaştırılmasını istedi. Deltadan yayılan kokudan rahatsız olan vatandaşlardan Emre Akan, "Eski bankacıyım ve Bayraklı bölgesinde yani, gökdelen bölgesinde oturuyorum ancak bölgede sürekli koku oluyor. Özellikle hava sıcaklıklarının fazla olduğu dönemlerde 6- 7 ay boyunca koku içerisinde yaşıyoruz. Bayraklı bölgesine iş insanları çok büyük yatırımlar yapıyor ama kimse kokuya bir türlü çözüm bulamıyor. Soruna çözüm bekliyoruz" dedi.

'MUTLAKA BUNA EL ATILMASI GEREKİYOR'Her sene mutlaka 6 ay koku olduğunu belirten Akan, "Şu an hala koku var. Özellikle yaz aylarının başlangıcında yani nisan ayında koku artmaya başlıyor. Çalışmalar devam ediyor ama hiçbir sonuç alınmadığını düşünüyorum. Bana göre kokunun sebebi İzmir'de yeterli alt yapının olmaması. Bununla ilgili alt yapının desteklenmesi için bürokratik sorunların aşılması gerekiyor. Biz hepimiz İzmir'de yaşıyoruz. Şu parti de olsa bu parti de olsa önemli değil. Olan bize oluyor. Mutlaka buna el atılması gerekiyor" diye konuştu.'PENCEREYİ AÇINCA KOKU GELİYOR'Deltaya yakın bölgede yaşayan Fırat Şendur, "Her sabah uyanıp pencerelerimizi açtığımızda evin içine büyük bir koku geliyor. Çok ağır kokuyor, evlerimizde rahatsız oluyoruz. Bunun için yetkililerden yardım istiyoruz. Rüzgar estikçe koku yukarıya doğru vuruyor" dedi.'3 MASKEYLE BURADAN GEÇİYORUZ'Ağır kokudan rahatsız olup burnunu tutarak yürüyen vatandaşlardan Hasan Yıldırım , "İşim gereği sabah-akşam bu yolu kullanmak zorundayım ama 3 maskeyle buradan geçiyoruz. Bu kokudan hepimiz şikayetçiyiz. Özellikle yaz aylarında buradan geçmek istemiyorum. Ayağım geri geri gidiyor. Bu kokunun bir an önce giderilmesini istiyoruz" diye konuştu.'OTOMOBİLİMİN CAMINI KAPATIYORUM' Mustafa Şahin de Alsancak semtinde çalıştığını belirtip, "Evim Çamdibi semtinde. Bu koku nedeniyle otomobilimle bu bölgeden geçerken camı kapatmak zorunda kalıyorum" dedi.