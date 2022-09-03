İzmir 'de Menemen Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak 'ı darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheliden biri cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

Menemen Belediyesi, Mehmet Çakmak, Menemen, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Menemen belediye başkan yardımcısının darbedilmesine ilişkin bir kişi tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.