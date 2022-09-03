Menemen belediye başkan yardımcısının darbedilmesine ilişkin bir kişi tutuklandı - Son Dakika
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Menemen belediye başkan yardımcısının darbedilmesine ilişkin bir kişi tutuklandı

03.09.2022 11:26
Menemen belediye başkan yardımcısının darbedilmesine ilişkin bir kişi tutuklandı

İzmir'de Menemen Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak'ı darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheliden biri cezaevine gönderildi.

İzmir'de Menemen Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak'ı darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheliden biri cezaevine gönderildi.

Menemen Belediye Parkı'nda 31 Ağustos akşam saatlerinde Mehmet Çakmak'ın darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheliler H.B. ve T.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, T.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çakmak ile şüpheliler arasında eski öğretmen evinin kiralanması nedeniyle tartışma çıktığı, zanlıların Çakmak'a sopayla saldırdıktan sonra kaçtıkları öne sürülmüştü.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Menemen belediye başkan yardımcısının darbedilmesine ilişkin bir kişi tutuklandı - Son Dakika

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