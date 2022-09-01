Olayla ilgili soruşturma yürüten polis ekipleri, güvenlik kamerası ve görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda şüphelilerin H.B. ve T.G olduğunu belirledi.

Kaynak: AA

Menemen Belediyesi, Mehmet Çakmak, Menemen, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Menemen belediye başkan yardımcısını darbettikleri iddiasıyla 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.