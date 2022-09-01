Menemen belediye başkan yardımcısını darbettikleri iddiasıyla 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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Menemen belediye başkan yardımcısını darbettikleri iddiasıyla 2 kişi yakalandı

01.09.2022 14:31
Menemen belediye başkan yardımcısını darbettikleri iddiasıyla 2 kişi yakalandı

İzmir'de, Menemen Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak'ı darbettikleri öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de, Menemen Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak'ı darbettikleri öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Menemen Belediye Parkı'nda darbedilen Mehmet Çakmak, çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma yürüten polis ekipleri, güvenlik kamerası ve görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda şüphelilerin H.B. ve T.G olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

Çakmak ve şüpheliler arasında eski öğretmen evinin kiralanması nedeniyle tartışma çıktığı, zanlıların Çakmak'a sopayla saldırdıktan sonra kaçtıkları öğrenildi.

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Kaynak: AA

Menemen Belediyesi, Mehmet Çakmak, Menemen, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Menemen belediye başkan yardımcısını darbettikleri iddiasıyla 2 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Menemen belediye başkan yardımcısını darbettikleri iddiasıyla 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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