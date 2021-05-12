İzmir'de mera alanına yapılmak istenen çöp tesisi projesine sert tepki - Son Dakika

İzmir'de mera alanına yapılmak istenen çöp tesisi projesine sert tepki

12.05.2021 21:02

- Tire'de mera alanına yapılmak istenen çöp tesisi projesine sert tepki Tire Ziraat Odası Başkanı İbişoğlu: "Projenin yapılması durumunda büyük bir çevre katliamı olacak" İzmir Büyükşehir Belediyesinin, Tire'ye bağlı Karateke köyünde bulunan mera vasıflı alana Katı Atık Düzenli Depolama...

- Tire'de mera alanına yapılmak istenen çöp tesisi projesine sert tepki

Tire Ziraat Odası Başkanı İbişoğlu: "Projenin yapılması durumunda büyük bir çevre katliamı olacak"

İZMİR - İzmir Büyükşehir Belediyesinin, Tire'ye bağlı Karateke köyünde bulunan mera vasıflı alana Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi yapımı için ÇED başvurusu yaptığı ileri sürülürken, projeye vatandaşlardan sert tepki geldi. Köylülerin ve köy muhtarının yanı sıra projeye tepki gösteren Tire Ziraat Odası Başkanı İbişoğlu, "Buradaki bu projenin yapılması durumunda büyük bir çevre katliamı olacak" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin, Tire'nin Karateke köyünde, Karateke Köyü Sulama Kooperatifi tarafından Büyükbaş Hayvan Çiftliği yapılması planlanan mera arazisine Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi yapımı için ÇED başvurusunda bulunduğu ileri sürüldü. Yapılan başvuruya tepkiler çığ gibi büyürken, Tire Ziraat Odası Başkanı Halil İbişoğlu, projenin bölgede gerçekleşmesinin tarım ve hayvancılık faaliyetlerine önemli ölçüde zarar vereceğine dikkat çekerken, Köy Muhtarı Erkan Tutkaç ise köye yürüme mesafesinde olan bir mera arazisine çöp tesisi kurulmasını uygun bulmadıklarını söyledi.

"Tarım ve hayvancılık faaliyetlerine büyük zarar verecek"

Projenin iptal edilmesi için gerekli girişimlerde bulunacaklarını belirten Tire Ziraat Odası Başkanı Halil İbişoğlu, kurulacak olan katı atık tesisinin bu bölgede tarım ve hayvancılık faaliyetlerine büyük zararlar vereceğini belirtti. Büyükşehir Belediyesinin normalde çiftçilere ve üreticilere büyük destekler sağladığını hatırlatan İbişoğlu, Karateke köyünde yapılmak istenenin İzmir Büyükşehir Belediyesi anlayışına tezat oluşturduğunu söyledi. İbişoğlu, "Biz bu haberi dün aldık. İzmir Büyükşehir Belediyesi 783 bin dekarlık mera alanında Çöp Entegre Tesisi kurulmasıyla ilgili ÇED sürecini başlatmış. Burada benim aklımın almadığı bir konu var. Yıllardır İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu çiftçiliği geliştirme noktasında küçük çiftçilere, kooperatiflere ve ziraat odalarına destek sağladı. Aziz Başkan'dan sonra Tunç Başkan göreve geldi. Aynı projeler daha da büyütülerek devam ediyor. Hatta köylerimizde küçükbaş hayvancılığı geliştirmek ve meralarımızın eski haline döndürülmesi, küçükbaş hayvanların bu meralarda otlatılması için köylerimizde üreticilerimize koyun dağıtımı yapılıyor. Bu meraların geliştirilmesi projesiyle merada çöp tesisinin yapılması tam bir zıt anlam oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

"Projenin yapılması durumunda büyük bir çevre katliamı olacak"

"Bu bölgede yaklaşık 2 bin 500 tane küçükbaş, 20 bine yakın büyükbaş hayvanımız var. Civar köylerde 35 bin dekar alanda tarımsal üretim yapılıyor" diyen İbişoğlu, "Burada olay sadece üretim değil, sadece burada çöp tesisinin yapılması değil. Burada İzmir Büyükşehir Belediyesi var, Ödemiş Belediyesi var, bir de özel bir firma var. Üçlü bir anlaşmayla bu projeye müracaat yapılıyor. Tire'nin, Ödemiş'in, Bayındır'ın, Beydağ'ın, Kiraz'ın, Torbalı'nın ve Selçuk'un bütün çöpleri bu bölgeye taşınacak. 580 bine yakın insanın çöpünün kamyonlarla, tırlarla Tire'ye geldiğini düşünün. Yolların durumunu düşünün. Şehrin içinden geçecek olan çöp kamyonlarının bu çevreye, insanlarımıza, topluma vereceği zararı düşünün. Bu bana göre tam bir çevre katliamıdır. Ben Büyükşehir Belediye Başkanının tarıma verdiği desteklere bağlı olarak bu projenin burada yapılmayacağını, yaptırmayacağını düşünüyorum. Buradaki bu projenin yapılması durumunda büyük bir çevre katliamı olacak. Üretimin zayıflaması, hatta yeraltı sularımızı etkilemesi söz konusudur. Bu projenin çevreyi etkileyeceğini, doğada yaşayan hayvanları, kuş türlerini, arıları etkileyeceğini düşünüyorum. Tire çiftçisi adına bu projenin buradan kaldırılması adına her türlü girişimi yapacağız. Bununla ilgili açılacak olan davalara da Tire Ziraat Odası olarak kayıtsız kalmayacağız" şeklinde konuştu.

"Bu alana çöp tesisi yaptırmayacağız"

Tesisin kurulması planlanan bölgeye Tire Ziraat Odası Başkanı İbişoğlu ile birlikte gelen Karateke Köyü Muhtarı Erkan Tutkaç da hiçbir suretle bu projeye izin vermeyeceklerini hatırlattı. Tutkaç, "Daha önce Karateke Köyü 892 parselde bulunan arazimizde köy içerisinde bulunan 2 bin 700 büyük baş hayvan için yapacak olduğumuz çiftliğin olduğu yere Büyükşehir Belediyesi çöp depolama tesisi yapmayı düşünüyor. Köylü olarak biz konuyla ilgili daha önce imza toplayıp İl Tarım Müdürlüğü'ne vermiştik. Bu projeyi köyümüzde istemediğimizi söylemiştik. Köyümüze yürüme mesafesinde olan bir alana, mezarlığımızın yanına böyle bir tesisin yapılması bizlerce uygun değildir. Zaten 1 km ileride mevcut çöplük var. Bizler bu tesisin o çöp toplama alanında yapılabileceğini de söyledik. İki dünya bir araya gelse de bu köylü bu projeyi buraya yaptırmayacak. Bunu herkes bilsin istiyoruz. Bu meraya, koyunlarımızın ve büyükbaş hayvanlarımızın yayıldığı bu alana çöp tesisini yaptırmayacağız. İleriki zamanlarda da göreceksiniz. Bir sürü yer varken neden mera, neden otlak tercih edilir anlamış değiliz" diye konuştu.

İzmir'de mera alanına yapılmak istenen çöp tesisi projesine sert tepki
İzmir'de mera alanına yapılmak istenen çöp tesisi projesine sert tepki
İzmir'de mera alanına yapılmak istenen çöp tesisi projesine sert tepki
İzmir'de mera alanına yapılmak istenen çöp tesisi projesine sert tepki

Çevresel Etki Değerlendirme, Büyükşehir Belediyesi, Ziraat Odası, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmir'de mera alanına yapılmak istenen çöp tesisi projesine sert tepki - Son Dakika


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