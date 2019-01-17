Son Dakika Haberleri: İzmir'de "Merak Makinesi" Şenliği

İzmir'de "Merak Makinesi" Şenliği

1 saat önce

İzmir'de ortaokul öğrencilerinin mühendislik tasarımı eğitimi alarak ortaya koydukları tasarımlar, Merak Makinesi Şenliği ile sergilendi.

İzmir'de
İzmir'de ortaokul öğrencilerinin mühendislik tasarımı eğitimi alarak ortaya koydukları tasarımlar, Merak Makinesi Şenliği ile sergilendi.

Boeing ve Bilim Kahramanları Derneği iş birliğiyle yürütülen Merak Makinesi programı kapsamında 5 haftalık havacılık ve uzay mühendisliği eğitimi alan İzmir Şehit Polis Mehmet Çelik Ortaokulu'ndan 32 öğrenci, geliştirdikleri tasarımları görücüye çıkardı.

Şenliğe katılan Ege Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ulaş Kılıç çocuklarla sohbet etti.

Program kapsamında çocuklar, bilim ve mühendislikteki temel kavramlar ve ilkeleri öğrenerek basit malzemelerle mühendislik çözümleri geliştirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:36 Kaynak: AA

Boeing, İzmir, Güncel
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