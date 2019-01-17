İzmir'de "Merak Makinesi" Şenliği
1 saat önce
İzmir'de ortaokul öğrencilerinin mühendislik tasarımı eğitimi alarak ortaya koydukları tasarımlar, Merak Makinesi Şenliği ile sergilendi.
İzmir
'de ortaokul öğrencilerinin mühendislik tasarımı eğitimi alarak ortaya koydukları tasarımlar, Merak Makinesi Şenliği ile sergilendi. Boeing
ve Bilim Kahramanları Derneği iş birliğiyle yürütülen Merak Makinesi programı kapsamında 5 haftalık havacılık ve uzay mühendisliği eğitimi alan İzmir Şehit Polis Mehmet Çelik
Ortaokulu'ndan 32 öğrenci, geliştirdikleri tasarımları görücüye çıkardı.
Şenliğe katılan Ege Üniversitesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ulaş Kılıç çocuklarla sohbet etti.
Program kapsamında çocuklar, bilim ve mühendislikteki temel kavramlar ve ilkeleri öğrenerek basit malzemelerle mühendislik çözümleri geliştirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:36 Kaynak: AA
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