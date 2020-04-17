İzmir'de merdivan altı maske ve dezenfektan operasyonları - Son Dakika
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İzmir'de merdivan altı maske ve dezenfektan operasyonları

6 saat önce

İzmir'de merdivan altı maske ve dezenfektan operasyonlarıİZMİR Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son bir ayda kent genelinde merdiven altı maske ve dezenfektan üreticilerine 200'ü aşkın operasyon düzenledi.

İzmir'de merdivan altı maske ve dezenfektan operasyonları

İZMİR Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son bir ayda kent genelinde merdiven altı maske ve dezenfektan üreticilerine 200'ü aşkın operasyon düzenledi. Operasyonlarda, halkın sağlığıyla oynayanlara büyük darbe vurulurken, koruyuculuğu olmayan 250 bin maske ele geçirildi.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ülke çapında geniş önlemler alınırken; yetkililer, vatandaşlara da kişisel temizlik ve hijyen kurallarına uymanın da salgınla mücadelede oldukça önemli olduğu uyarılarını yineliyor. Vatandaşların maske, kolonya ve el dezenfektanı gibi ürünleri kullanarak önlem almasını fırsat bilenler, bu süreçte merdiven altı üretimler yaparak hiçbir faydası olmayan malzemeleri piyasaya sürmek istiyor. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri, son bir ayda yaptıkları başarılı operasyonlarla fırsatçılara büyük darbe vurdu. Ekipler, kent genelinde 200'ü aşkın operasyona imza atarak halkın sağlığıyla oynayanlara geçit vermedi. Sağlık Bakanlığı kriterlerine uymayan ve hiçbir koruyuculuğu olmayan maske üreticilerini teknik ve fiziki takibe alan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri, 32 farklı adrese operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda hiçbir koruyuculuğu bulunmayan 250 bin maske ele geçirildi. Merdiven altı maskeleri üreten 32 şüpheli hakkında idari işlem başlatıldı. Koronavirüs salgını nedeniyle birçok vatandaşın yanından ayırmadığı dezenfektanları merdiven altında üretenleri tespit eden ekipler, bu süreçte 3 farklı adrese operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda, piyasaya sürülmeye hazır halde 472 şişe dezenfektana el koyulurken, 3 şüpheliye hakkında idari işlem başlatıldı.

OPERASYONLAR SÜRECEK

Operasyonlarda dezenfektan üretiminde kullanılan etil alkol üreticilerine de büyük bir darbe vuruldu. 5 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda, dezenfektan yapımında kullanılmaya hazır 8 bin 402 litre etil alkol ele geçirildi. 13 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı. Sahte dezenfektan üretimi yapıldığı tespit edilen bir adrese düzenlenen baskında ise şişelenmeye hazır ve tanklar içinde bekletilen bin litre sahte el dezenfektanı ele geçirildi. Olayın 3 şüphelisi hakkında adli işlem yapıldı. Ele geçirilen maske ve şişelenmiş dezenfektanlar İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerine teslim edilirken, etil alkol ve tanklar içinde bulunan sahte el dezenfektanları imha edildi.

Geride kalan bir aylık süre zarfında İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri, toplamda 250 bin maske, 472 şişe dezenfektan, 8 bin 402 litre dezenfektan yapımında kullanılmaya hazırlanan etil alkol ve tanklar içinde yer alan bin litre sahte el dezenfektanına el koydu. Söz konusu operasyonlarda 35 şüpheli hakkında idari işlem yapılırken, 16 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı. Ekipler, vatandaşın sağlığını hiçe sayan maske ve dezenfektan üreticilerine yönelik operasyonların aralıksız olarak süreceğinin altını çizdi.

İzmir'de merdivan altı maske ve dezenfektan operasyonları

İzmir Emniyet Müdürlüğü, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 10:12 Kaynak: DHA

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