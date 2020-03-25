İzmir'de merdiven altı maske üreticilerine operasyon - Son Dakika
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İzmir'de merdiven altı maske üreticilerine operasyon

6 saat önce

İZMİR'in Bornova ilçesinde polisin 2 ayrı adrese düzenlediği baskınlarda tıbbi standartlara uymayan bin 500 maske ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de merdiven altı maske üreticilerine operasyon, System.String[]

İZMİR'in Bornova ilçesinde polisin 2 ayrı adrese düzenlediği baskınlarda tıbbi standartlara uymayan bin 500 maske ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yeşilova Mahallesi'nde bulunan 2 ayrı adreste merdiven altı maske yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Fiziki ve teknik takibin ardından belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, satışa hazır halde bin 500 maske ele geçirildi. İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrolde, maskelerin tıbbi standartlara uymadığı belirlendi. Maskeler imha edilmek üzere toplandı. Olayla ilgili gözaltına alınan E.Y. ve M.Y. adlı şüphelilerin sorgusu sürüyor.


Emniyet Müdürlüğü, Yeşilova, Bornova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 09:20 Kaynak: DHA

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