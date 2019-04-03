İzmir'de Merhamet Temalı Karikatür Sergisi

İzmir'de Sağlık Bakanlığı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi işbirliğiyle "İnsan olmanın sanatı merhamet" temalı uluslararası karikatür sergisi açıldı.

İzmir'de Sağlık Bakanlığı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi işbirliğiyle "İnsan olmanın sanatı merhamet" temalı uluslararası karikatür sergisi açıldı.



Kültürpark'ta bulunan Resim Heykel Müzesi'nde açılışı yapılan karikatür sergisinde 20 farklı ülkeden 100'e yakın karikatüristin eserleri 13 Nisan'a kadar sanatseverlerle buluşacak.



Serginin açılış töreninde konuşan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, serginin özel bir konusunun bulunduğuna dikkat çekerek, "Maalesef merhametini yitirmiş bir dünyada yaşıyoruz. Huzurun kaynağı merhametten geçiyor. İnsanlık bugün bunun mücadelesini veriyor. Çocukların öldüğü, insanların açlıktan öldüğü, temiz içme suyunun bulunmadığı bir dünyada, merhametini kaybetmiş dünyada yaşıyoruz. Böyle temalı bir serginin açılışını daha anlamlı olduğunu düşünüyorum. Ben insanların vicdanlarında merhamet sesinin daha aktif olduğu bir dünyada yaşamayı diliyorum." dedi.



SBÜ İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Emiroğlu da merhamet duygusunun dünyada azalan bir duygu olduğunu belirterek, "Son 5 yıl içinde sanat dünyasında da merhamet duygusunu konu alan birçok eserler ortaya konuyor. Biz de bu karikatür sergimizle tüm insanlara bu duygunun önemini anlatmak istedik." diye konuştu.



Emiroğlu, sergideki eserlerin 17-19 Nisan arası hastanelerinde, 29 Nisan-2 Mayıs arasında ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi A Blok Fuaye Alanı'nda da sergileneceğini sözlerine ekledi.

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