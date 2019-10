İzmir'de mermer blokların altında kalan Suriyeli işçi öldü

İzmir 'in Torbalı ilçesinde mermer ve granit işleme tesisinde meydana gelen iş kazasında Suriye uyruklu işçi yaşamını yitirdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

