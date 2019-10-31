Son Dakika Haberleri: İzmir'de mermer blokların altında kalan Suriyeli işçi öldü
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İzmir'de mermer blokların altında kalan Suriyeli işçi öldü

6 saat önce

İzmir'in Torbalı ilçesinde mermer ve granit işleme tesisinde meydana gelen iş kazasında Suriye uyruklu işçi yaşamını yitirdi.

İzmir'de mermer blokların altında kalan Suriyeli işçi öldü, System.String[]

İzmir'in Torbalı ilçesinde mermer ve granit işleme tesisinde meydana gelen iş kazasında Suriye uyruklu işçi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Sanayi Sitesi 5556 Sokak'taki mermer ve granit işleme tesisinde çalışan 22 yaşındaki Muhammed Elali, yaklaşık 3 ton ağırlığındaki mermer blokların üzerine düşmesi sonucu ağır yaralandı.

Torbalı Devlet Hastanesine kaldırılan Elali, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayı öğrenen işçinin yakınlarının hastanedeki bekleyişi sürüyor.

Elali'nin cenazesinin Suriye'de toprağa verileceği öğrenildi.

Torbalı, Suriye, İzmir, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 02:16 Kaynak: AA
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