İzmir'de Merve Özbey rüzgarı

İZMİR - İzmir Optimum "Bahçe Konserleri" kapsamında bu hafta, yeni albümü ile büyük beğen toplayan ünlü pop sanatçısı Merve Özbey sahne aldı. Hayranları, Özbey'in birbirinden güzel şarkıları ile unutamayacakları bir akşam yaşadı.

Optimum ziyaretçileri bu hafta Merve Özbey ile coştu. "Bahçe Konserleri" kapsamında İzmirli hayranları ile buluşan Merve Özbey, sempatik tavırları ve hayranlarıyla kurduğu samimi diyalog nedeniyle de büyük beğeni topladı. Yeni albümünün çıkış parçası Kül'ün yanı sıra dillere dolanan Yaş Hikayesi, Helal Ettim gibi şarkılarını seslendiren Özbey, izleyicilerden tam not aldı. İzmirlilerle birlikte coşan Özbey, Optimum'da müzik keyfini zirveye taşıdı.